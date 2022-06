Angriff in der Innenstadt : 33-Jähriger schlägt in Bonn mit Beil nach Mann

Bonn Ein 33-Jähriger hat am vergangenen Wochenende mit einem Beil nach dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma geschlagen. Zuvor hatte der Obdachlose gegen eine Wand uriniert.

Ein 33-jähriger Obdachloser ist am Samstagabend auf der Budapester Straße auf den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma losgegangen. Nach 20 Uhr, so teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit, habe sich der Angriff vor dem Windeckbunker zugetragen, wo die Stadt die Erstaufnahmestelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet hat. Nach Auskunft von Polizeisprecher Michael Beyer soll der 33-Jährige drauf und dran gewesen sein, im Freien an die Wand zu urinieren. Der 31-jährige Angestellte der Sicherheitsfirma habe ihn mit Worten davon abhalten können. Sodann sei der Mann zu seinem Hab und Gut gegangen, habe ein Handbeil aus den Taschen gekramt und nach dem 31-Jährigen geschlagen. Offenbar konnte dieser die Schläge einigermaßen abwehren und wurde im Kampf nur leicht am Oberkörper mit einer Kratzwunde verletzt. „Eine medizinische Behandlung war nicht nötig“, sagte Beyer.