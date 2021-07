Einsatz in der Bonner Innenstadt : 35-Jähriger soll Ehefrau geschlagen haben

Einsatz in der Bonner Innenstadt

In Bonn soll ein 35-Jähriger seine Ehefrau geschlagen haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Bonn Am Mittwochnachmittag war die Polizei in einer Bonner Wohnung wegen eines Falls der häuslichen Gewalt im Einsatz. Ein 35-Jähriger soll seine Frau geschlagen haben. Die Einsatzkräfte verwiesen ihn der Wohnung.

