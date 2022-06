Tatverdächtiger festgenommen : 38-Jähriger legt abgetrennten Kopf am Bonner Landgericht ab

Die Polizei rückte am Dienstagabend zu einem Großeinsatz in der Bonner Innenstadt aus. Foto: Matthias Kehrein

Update Bonn Am Bonner Landgericht hat am Dienstagabend ein 38-jähirger Mann einen menschlichen Kopf abgelegt. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Das Opfer ist ein 44-Jähriger mutmaßlicher Obdachloser. Die vermutlich zugehörige Leiche wurde am Alten Zoll gefunden.



Von Nicolas Ottersbach und Matthias Kehrein

Die sonst so belebte Ecke um den Bonner Bertha-von-Suttner-Platz ist am Dienstagabend gespenstisch still. Es fahren keine Straßenbahnen, an den Polizeiabsperrungen bleiben Passanten stehen. Die Spuren des schrecklichen Ereignisses, das sich hier gegen 17.30 Uhr abgespielt hat, sind verhüllt von einer schwarzen Plane. Sie ist zwischen den antiken Säulen des Landgerichts gespannt. Dahinter liegt der Kopf eines 44 Jahre alten Mannes. Sein Körper liegt abgetrennt rund einen Kilometer entfernt am Rhein, unterhalb des Alten Zolls, an einer mit Graffiti beschmierten Mauer.

Was genau passiert ist, kann die Polizei am Abend noch nicht sagen. Die Ermittlungen sind noch in vollem Gange, eine Mordkommission wurde eingerichtet. „Die Tathintergründe sind noch unklar“, sagt Polizeisprecher Robert Scholten. Doch ein dringend Tatverdächtiger ist schon gefasst. Der 38-Jährige, der nach GA-Informationen dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist, räumte das Ablegen des Kopfes ein. Er ist der Polizei unter anderem wegen Drogendelikten bekannt. Er kauerte auf den Treppen des benachbarten Amtsgerichts in der Wilhelmstraße, als die Polizei herbeieilte. Passanten hatten den Notruf gewählt und von einem abgetrennten Körperteil berichtet.

Polizeisprecher Robert Scholten äußert sich zum Fund des menschlichen Kopfes am Landgericht in #Bonn. pic.twitter.com/YLfYYHp6BH — General-Anzeiger (@gabonn) June 28, 2022

Tatort und Tatzeit sind noch unklar

Derzeit ist laut Scholten auch noch nicht geklärt, wo genau der Tatort und was die Tatzeit ist. Zwar liege nahe, dass der 44-Jährige an der etwas abgelegenen Mauer unterhalb des Alten Zolls, wo häufig Obdachlose übernachten, umgebracht wurde. „Wir haben aber bisher nur zwei Fundorte. Auch der Weg, den der Tatverdächtige zurücklegte, ist nicht bekannt. Wir können derzeit nur den Raum beschreiben.“ Rund 15 Gehminuten liegen zwischen dem Landgericht und dem Alten Zoll. Das alles aufzuschlüsseln, sei nun Aufgabe der Mordkommission.

Weil es bislang keine Videoaufnahmen und auch keine aussagekräftigen Zeugen gibt, sind die Polizisten auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Während der Fundort am Alten Zoll abgesperrt wurde, saßen oberhalb noch zahlreiche Menschen im Biergarten und auf der naheliegenden Wiese. „Wir haben aus dem Tatbereich zur Tatzeit keine Meldungen erhalten“, sagt Scholten — obwohl das gesamte Areal gerade in den Abendstunden von vielen Spaziergängern aufgesucht wird. „Wir bitten deshalb jeden, der verdächtige Beobachtungen, Fotos oder Videos gemacht hat, sich bei uns zu melden.“ Dafür ist die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 erreichbar.

Jemand, der zumindest in der Wilhelmstraße etwas mitbekommen hat, ist ein junger Mann, der mit seinen Freunden im Außenbereich der Bonner Stuben, einer Bar, saß. „Wir dachten erst, dass dort ein Gegenstand liegt. Erst nachher haben wir die Haare erkannt“, erzählt er sichtlich geschockt. Sein Freunde bestätigen seine Aussagen. Auch Landgerichtspräsident Stefan Weismann eilt am Abend in sein Dienstgebäude, als er von dem Vorfall erfahren hat. „Wir unterstützen die Polizei bei ihren Ermittlungen“, erklärt eine Gerichtssprecherin. Bewertungen könne man derzeit nicht vornehmen.

Die Polizei ist noch bis in die späten Abendstunden im gesamten Bereich im Einsatz und sucht die Fundorte unter anderem mit Spürhunden ab. Denn auch das Tatwerkzeug wird am Dienstagabend noch nicht gefunden, wie Polizeisprecher Scholten erklärt.

Foto: Matthias Kehrein Die Polizei hat den Fundort des Kopfes mit einer Plane verdeckt.

Foto: Matthias Kehrein Am alten Zoll wurde die möglicherweise zugehörige Leiche gefunden. zurück

