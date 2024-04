Mordkommission ermittelt 39-jähriger Mann stirbt nach Streit in Bonner Wohnheim

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstagabend in einem Wohnheim in der Bonner Nordstadt bei einer körperlichen Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Wohnheim handelt es sich nach GA-Informationen um das Prälat-Schleich-Haus an der Thomastraße, eine Einrichtung der Caritas für Wohnungslose.