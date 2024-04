Neues Projekt des Dienstleistungzentrums 4000 zusätzliche Termine im Pop-Up-Büro der Stadt

Sichtlich stolz präsentierten die 13 dort tätigen Azubis ihr „eigenes“ Büro, in dem sie von erfahrenen Kollegen aus dem Dienstleistungszentrum (DLZ), den sogenannten Paten, zunächst zwei Wochen lang in die Geheimnisse der Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen eingewiesen worden waren. Seither bedienen sie dort die Bürger in den beiden Ausweisangelegenheiten, wobei ihnen nach wie vor ihre Paten aus dem DLZ für Fragen und bei Problemen zur Seite stehen.