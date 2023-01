Bonner Mordkommission ermittelt : 45-Jähriger in der Innenstadt bei Messerangriff schwer verletzt

Bonn Bei einer Auseinandersetzung in der Bonner Innenstadt ist am Sonntagmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 32-Jähriger hatte den Mann mit einem Messer attackiert.

Bei einer Auseinandersetzung mit einem 32-Jährigen ist am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr ein 45-Jähriger auf einer Grünfläche an der Thomasstraße in Bonn schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand attackierte der 32-Jährige mit einem Messer das ihm bekannte Opfer und verletzte ihn durch Stiche in den Rücken. Der Verletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nach Auskunft der Polizei nicht in Lebensgefahr.