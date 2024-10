Reaktion auf iranischen Angriff 50 Menschen demonstrieren für Palästina in Bonn

Bonn · In Bonn haben sich am Dienstagabend 50 Menschen auf dem Münsterplatz versammelt. Dort demonstrierten sie für Frieden im Libanon und in Palästina.

01.10.2024 , 21:03 Uhr

50 Menschen haben am Dienstagabend in Bonn für den Frieden in Libanon und Palästina demonstriert. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied





Auf dem Münsterplatz in Bonn haben am Dienstagabend rund 50 Menschen unter dem Motto „Frieden für die Menschen im Libanon und Palästina“ demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, begann die Demo in der Bonner Innenstadt um 19 Uhr. Iran greift Israel mit fast 200 Raketen an Nahost-Konflikt Iran greift Israel mit fast 200 Raketen an Die Demo sei eine Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel gewesen. Die Polizei Bonn war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 20.30 Uhr löste sich die Demonstration wieder auf. Dabei sei es friedlich geblieben, hieß es weiter.

