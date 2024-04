Skate-Event „Bonn rollt“ 500 Teilnehmer skateten vom Alten Zoll nach Bad Godesberg

Mit ihrer Familie ist auch Sabine Hoster aus Kessenich angerollt. Allerdings macht sie es so, wie ein größerer Teil der Mitfahrer: Anstatt sich am Alten Zoll zu versammeln, genießt sie die schöne Aussicht am Rhein und wird sich von dort aus dem Zug anschließen. „Den Rhein finde ich sowieso cool und deshalb ist es auch angenehm hier zu skaten“, so die 61-Jährige. Sport ist ein wichtiger Teil ihres Lebens, weshalb sie auch regelmäßig Joggen geht – selbstverständlich am Rhein. Rollschuh ist sie schon als Kind gefahren. Nach längerer Pause entdeckte sie dann vor 25 Jahren die Inlineskates für sich wieder. Seitdem gehört es als Hobby fest in ihren sportlichen Alltag. Daher hat sie für Neulinge auch einen Tipp parat: „Einfach versuchen. Es macht Spaß und mit der Zeit lernt man es.“