Bonn-Auerberg 51-jährige Frau bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend in Bonn ist eine 51 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr war die 51-Jährige mit ihrem Sohn auf der Kölnstraße in Auerberg unterwegs, teilte die Polizei mit. Zur selben Zeit war ein 39 Jahre alter Motorradfahrer auf der Kölnstraße in Richtung Bornheim-Hersel unterwegs.