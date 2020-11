Quantiusstraße in Bonn : 54-Jährige bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Eine 54-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall an der Quantiusstraße in Bonn schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Bonn Bei einem Unfall auf der Quantiusstraße in Bonn ist eine 54-Jährige am Montagvormittag schwer verletzt worden. An dem Unfall in Höhe der Südunterführung war eine Straßenbahn beteiligt.



In Bonn ist eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, ist die 54-Jährige am Montagvormittag aus Richtung der Prinz-Albert-Straße auf die Quantiusstraße gefahren.

Auf Höhe der Südunterführung hat sich dann der Unfall mit der Bahn der SWB ereignet. Zur Ursache oder dem genauen Geschehen konnte die Polizei noch nichts sagen. Die Straße ist mittlerweile nicht mehr gesperrt.

