Prozess in Bonn : 54-Jähriger soll seine Lebensgefährtin mit Benzin übergossen haben

Bonn Ein 54-jähriger Mann stand am Donnerstag vor Gericht in Bonn. Ihm wurde vorgeworfen seine Ex-Freundin kurz nach Weihnachten 2021 mit Benzin übergossen zu haben. Nun hat der Prozess begonnen.

Für den Versuch, seine Lebensgefährtin mit Benzin anzuzünden, steht ein 54-Jähriger aus dem oberbergischen Morsbach am Donnerstag in Bonn vor Gericht. Der Mann soll seine Ex-Freundin kurz nach Weihnachten 2021 an deren Haustür abgepasst haben. Laut Anklage übergoss er die 44-Jährige mit Benzin aus einem mitgebrachten Kanister. Dann habe er versucht, sie erst mit einem Feuerzeug, dann mit einem Streichholz in Brand zu setzen. Der Frau jedoch gelang die Flucht, sie rettete sich zu Nachbarn, wo sie die Polizei rief.