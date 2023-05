Einsatz in Bonn 57-Jähriger wird von ICE erfasst und tödlich verletzt

Am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr hat ein ICE in Bonn einen 57-jährigen Mann erfasst und tödlich verletzt. Der ICE war ohne Fahrgäste in Richtung Köln unterwegs, als der Zug in Höhe der Thomastraße Ecke Eifelstraße den Mann erfasste. Der Mann war zu Fuß ebenfalls in Richtung Köln auf dem Gleis unterwegs und hatte ein Fahrrad dabei.