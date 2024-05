75 Jahre Grundgesetz So erlebten die Bonner das Fest der Demokratie

Und was hat der Förderverein 200 Jahre Beueler Weiberfastnacht mit Demokratie zu tun? Eine rhetorische Frage. „Vor 200 Jahren waren Frauen meist nicht so wirklich am Karneval beteiligt“, erklärte Obermöhn Patty Burgunder am Stand des Vereins. „Das haben wir uns erarbeitet.“ Ralf Birkner vom Vorstand verwies auf Artikel 3 des Grundgesetzes zur Gleichheit unter anderem der Geschlechter, deren Nennung die vier am Grundgesetz beteiligten Frauen durchgeboxt hatten.