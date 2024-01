Vier Autofahrer verletzt 79-Jähriger verursacht Auffahrunfall auf Kölnstraße in Bonn

Der 79-jährige SUV-Fahrer fuhr nach Angaben von Dominik Gaida, Pressesprecher der Polizei, gegen 7.59 Uhr auf der Kölnstraße in Fahrtrichtung Bonner Zentrum auf ein Auto auf und schob drei weitere Fahrzeuge ineinander. In jedem der Autos befand sich jeweils eine Person. Sie alle wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.