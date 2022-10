Telefonbetrug in Ippendorf : 88-jähriger Bonner überlistet falschen Polizisten

Bonn Ein 88-jähriger Bonner hat einen Telefonbetrüger überlistet, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Er sollte ihm 20.000 Euro übergeben.

Ein 88-jähriger Bonner hat einen Telefonbetrüger überlistet, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Der 27-jährige Tatverdächtige rief den Senior am vergangenen Montag an und tischte dem 88-Jährigen eine Geschichte von einer Einbrecherbande auf, die in der Nähe seines Wohnortes in Ippendorf festgenommen worden sei.