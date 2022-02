Coronavirus im Stadtgebiet : 895 Kinder an Bonner Schulen und Kitas infiziert

Zahlreiche Kinder und Jugendliche in Bonn sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn 895 Kinder an Bonner Schulen und Kitas sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Hinzu kommen mehrere an Covid-19 erkrankte Lehrer und Erzieher. Auch in Pflegeeinrichtungen gibt es Ausbrüche.



895 Kinder an Bonner Schulen und Kitas sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Stadt mit. Hinzu kommen demnach und 100 Mitarbeiter, darunter 21 Lehrer und 44 Erzieher. Die Infizierten verteilen sie wie folgt: Kitas (223), Grundschulen (164), Hauptschulen (44), Realschulen (68), Gesamtschulen (60), Gymnasien (188), Förderschulen (94) und Berufskollegs (154).

Darüber hinaus gibt es laut Stadt im Johanniter-Krankenhaus, dem Marienhospital und dem Uniklinikum Corona-Ausbrüche mit mindestens drei zusammenhängenden Infektionen. Unter den betroffenen Pflegeeinrichtungen befinden sich demnach das Seniorenzentrum Haus Rosental, das Wilhelmine-Lübke-Haus, das Seniorenhaus St. Adelheidis-Stift, das Seniorenzentrum Haus Mühlenbach, das Alloheim Haus Dottendorf, das Evangelische Seniorenzentrum Theresienau, das Albertus-Magnus Haus und die Residenz Ambiente. Zwei weitere Menschen sind in Bonn in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit stieg die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 339.

Die Inzidenz in Bonn ist derweil weiterhin rückläufig. Wie die Stadt mitteilt, lag der Wert am Mittwoch bei 1.100,2.Dem Gesundheitsamt sind in den zurückliegenden sieben Tagen 3637 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, aktuell gibt es insgesamt 5070 Covid-19-Fälle.

Weiterhin ist die Altersgruppe der bis 19-Jährigen mit einem Inzidenzwert von 1718,1 laut Stadt am meisten vom Infektionsgeschehen betroffen, die Inzidenzen gehen aber insgesamt zurück. Die weiteren Altersgruppen: 20 bis 39 Jahre: 1269,9, 40 bis 59 Jahre: 1029,3, 60 bis 79 Jahre: 434,7, über 80 Jahre: 545,8.

Aufgrund der nachlassenden Nachfrage passt die Stadt das vorhandene Impfangebot an. Die Impfstelle in der Beueler Brotfabrik wird laut Mitteilung am Freitag, 25. Februar, zunächst zum letzten Mal Impfungen anbieten. Die städtischen Impfstellen im Stadthaus und in der Stadthalle Bad Godesberg sowie die von der Verwaltung beauftragten Impfstellen unter anderem im Stadtbezirk Hardtberg bleiben geöffnet. In der Woche vom 15. bis 22. Februar 2022 sind in Bonn insgesamt 4144 Impfungen verabreicht worden – 354 Erst-, 1097 Zweit- und 2693 Auffrischungsimpfungen. Damit stiegen die Gesamtzahlen bei den Impfungen auf 285.800 Erst-, 289.174 Zweit- und 228.314 Auffrischungsimpfungen an. Mittlerweile sind in der städtischen Impfstelle in Bad Godesberg 7.618 Erst- und 3.357 Zweitimpfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren durchgeführt worden.

(ga)