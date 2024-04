Bauarbeiten Ende April A562 zwischen Rheinaue und Bonn-Ost mehrere Tage gesperrt

Ende April wird die Autobahn 562 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue und dem Autobahnkreuz Bonn-Ost für Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilt, sollen die Arbeiten ab Freitag, 26. April, um 20 Uhr beginnen und am Montag, 29. April, um 5 Uhr enden.