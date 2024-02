Nadelöhr auf der A565 A565 am Endenicher Ei ab Freitagabend einspurig

Ab Freitagabend, 2. Februar, wird die Autobahn 565 unter dem Endenicher Ei vorübergehend zum Nadelöhr. Die Autobahn GmbH will um 20 Uhr damit beginnen, in beide Fahrtrichtungen eine Einspurigkeit herzustellen. Die direkte Auffahrt von der Reuterstraße auf die A565 in Fahrtrichtung Köln (Anschlussstelle Poppelsdorf) wird vollgesperrt. Die Dauer dieser Einschränkung ist über das Wochenende angekündigt bis zum Montag, 5. Februar, gegen 5 Uhr. Mit dem Einsetzen des Berufsverkehrs stünden also planmäßig wieder alle Fahrspuren zur Verfügung.