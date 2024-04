Langer Stau nach Zusammenstoß A565 am Endenicher Ei war nach Unfall gesperrt

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag am Endenicher Ei an der Auffahrt Endenich in Fahrtrichtung Norden mit einem auf der Autobahn fahrenden Lkw kollidiert. Der Pkw befand sich gegen 14.45 Uhr auf der Autobahnauffahrt und scherte auf die Hauptfahrbahn aus, wo sich zeitgleich ein fahrender Lkw befand.