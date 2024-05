Diskussion um Verkehrssituation „A565-Auffahrt am Endenicher Ei ist und bleibt lebensgefährlich“

Viele Autofahrer fürchten sie: die Auffahrt am Endenicher Ei zum Tausendfüßler (A565) in Richtung Norden. Gerade einmal 100 Meter misst sie bis zur Autobahnfahrspur, da kommt es nicht selten zu gefährlichen Situationen. Erst vor Kurzem kam es dort zu einem Unfall. Drei Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen, waren zusammengestoßen, eine Person wurde verletzt. Die Autobahn musste in dem Abschnitt gesperrt werden. Im Zuge des geplanten Neubaus des Tausendfüßlers soll diese Auffahrt zwar wie auch die Anschlussstelle Tannenbusch in Richtung Endenich verlängert werden. Bis dahin bleibt laut der zuständigen Autobahn GmbH allerdings voraussichtlich alles so, wie es ist.