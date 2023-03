Verzögerungen Richtung Meckenheim und Siegburg A565 wegen Bauarbeiten an Bonner Nordbrücke nur einspurig

Am Montag, 20. März, beginnen die Sanierungsmaßnahmen der Fahrbahnen der Nordbrücke in Bonn. Wie die Autobahn GmbH Rheinland am Mittwoch mitteilte, wird es zwischen den Anschlussstellen Bonn-Auerberg und Bonn-Beuel zu Verkehrseinschränkungen und Staus kommen. Im Folgenden die Daten im Überblick: