Eine Person schwer verletzt Lange Staus in Bonn nach Unfall auf der Nordbrücke

Gegen 17.30 Uhr am Mittwoch ist bei einem Auffahrunfall auf der Nordbrücke in Bonn eine Person schwer verletzt worden. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden zudem in nahe liegende Kliniken gebracht. In der Folge der Kollision von insgesamt vier Fahrzeugen bildeten sich auf der A565 und den umliegenden Anschlussstellen kilometerlange Staus.