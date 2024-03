Arbeiten am Endenicher Ei Sperrung der A565 in Bonn aufgehoben - zumindest vorerst

Für die anstehende Sperrung der A565 am kommenden Wochenende empfiehlt die Autobahn GmbH linksrheinisch eine weiträumige Umfahrung ab dem Kreuz Meckenheim über die A61 und die A553 zur A555 in Richtung Köln. Im Stadtgebiet ist die Abfahrt von der A565 an der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg möglich und dann weiter über den Konrad-Adenauer-Damm und die Kreisstraße 12 zur A555-Anschlussstelle Bornheim. Beides geht in beide Richtungen. Die Stadt Bonn rät außerdem Autofahrern aus Richtung Bad Godesberg, die sonst über die Reuterbrücke auf die A565 Richtung Norden fahren, über die Südbrücke (A562) und die A59 rechtsrheinisch auszuweichen.