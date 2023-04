Zwischen Religion und Abitur So handhabt eine Bonner Muslima die Abiprüfungen und das Zuckerfest

„Die Nachricht mit dem Verschieben der Abiklausur kam super spät und wir waren alle aufgeschmissen“, sagt sich Ilayda Kayma. Die 17-jährige Bonnerin hätte am vergangenen Mittwoch eine Abiturklausur geschrieben. Sie geht auf das Beethoven-Gymnasium in Bonn. Hier lagen die Klausuren sogar vor, konnten aber nicht geschrieben werden. Mittlerweile hat das Bildungsministerium eingelenkt. Wer das Zuckerfest mit der Familie feiern möchte, der kann und darf das auch. Es besteht die Möglichkeit, sich freistellen zu lassen und die Klausur am 9. Mai zu schreiben.