Bauprojekt im Bonner Westen So laufen die Abrissarbeiten am Alten Schlachthof

Bonn · Die Abrissarbeiten am Alten Schlachthof in Bonn gehen weiter. Mittlerweile ist ein großer Teil der Gebäude entkernt. Parallel arbeiten Bagger schon am Abriss der Gebäude.

01.04.2024 , 17:23 Uhr

Ein Bagger reißt Gebäudeteile am Alten Schlachthof ab. Foto: Meike Böschemeyer

Von Maike Velden