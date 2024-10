Abdul Alim Hamza Stadt Bonn legt Beschwerde gegen Abschiebeverbot von Islamisten ein

Nach dem Verbot der Abschiebung des Salafisten-Predigers Abdul Alim Hamza in den Kosovo hat die Stadt Bonn Beschwerde gegen die Entscheidung am Oberverwaltungsgericht (OVG) eingelegt. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Beschwerde am Freitag in Münster eingegangen. Wann das OVG in der Sache entscheiden werde, sei offen. Das Verwaltungsgericht Köln hatte Anfang Oktober die Abschiebung des Predigers aus Bonn vorerst verboten und einem Eilantrag stattgegeben.