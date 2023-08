Planskizzen für Radspuren Bonner Rat beschließt Verkehrsversuch auf der Adenauerallee

Die Koalition hat zudem einige Kriterien formuliert und mitbeschlossen, die nach dem Test als Maßstab dienen, um darüber entscheiden zu können, ob der Versuch gelungen oder gescheitert ist. So soll die Stadt nach der in der Regel problematischen Startphase in den ersten Wochen die Fahrzeiten messen. Die durchschnittliche Reisezeit über den gesamten Tag soll sich im Vergleich zum Vorjahr nicht um mehr als vier Minuten verlängern, in den Spitzenzeiten von 17 bis 18 Uhr soll sie im Monatsschnitt nicht mehr als acht Minuten länger dauern.