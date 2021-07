Landkarte im Internet : Bonner ADFC schlägt Hauptroutennetz für den Radverkehr vor

Bonn Der Bonner ADFC hat ein Hauptroutennetz für den Radverkehr vorgeschlagen. Axel Mörer vom ADFC betont: „Es geht auch darum, den Radverkehr zu bündeln, um den Autoverkehr an anderen Stellen sicherer zu ermöglichen.“

Anderthalb Jahre lang haben Frank Begemann und Adris Akhtar an ihren Plänen gearbeitet: Das Ergebnis lässt sich auf einer Landkarte im Internet begutachten. Lauter blaue Adern sind zu sehen, die beispielsweise von Meckenheim, Rheinbach, Eitorf und Hennef in die Stadt Bonn führen. Sie zeichnen das Bild eines Hauptroutennetzes für den Radverkehr, wie es sich der örtliche ADFC vorstellt, für den der Verkehrsplaner Begemann und der Geograph Akhtar ihre Gedanken haben schweifen lassen.

In Wohngebieten sollte die Sicherheit der Radfahrer erhöht werden

Gleichwohl benennen Begemann und Akhtar schon in mancher Form diskutierte Großprojekte aus ihrer Sicht als wichtige Bausteine. Dazu zählen in der Bonner Innenstadt (und in der Godesberger Innenstadt) ein Innenstadtring, der in der Hauptcity die von der Koalition geplante Kappung des Cityrings bereits voraussetzt. Einen fahrradfreundlichen äußeren Innenstadtring über Viktoriabrücke, Hochstadenring, Kaiser-Karl-Ring bis zur Kölnstraße (“Bönnsche Boulevard“) und am langen Ende über die Kölnstraße rüber nach Beuel hatte der ADFC kürzlich ins Gespräch gebracht. Nicht nur zur reinen Freude der Befürworter einer Verkehrsberuhigung auf der Bornheimer Straße, die eine Verzögerung dieser Pläne befürchten.