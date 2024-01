Zwischen Frust und Gelassenheit Meinungen zu Lärm in der Bonner Altstadt gehen weit auseinander

Ein Kiosk am Rande des Bonner Kneipenviertels, der bis 5 Uhr offen hat, eine Kneipe mit Karaoke-Betrieb und viel Platz: Aktuell ist es zu kalt, aber sonst zieht dieser Mix nachts besonders an den Wochenenden viele Menschen an. Um das Stadthaus am Altstadt-Eingang und die Maxstraße hinunter bis zum Jan-Loh-Platz wird es dann oft sehr laut. Der Nachtbürgermeister will wegen der vielen Klagen von Anwohnern darüber bald ein Treffen mit dem Ordnungsamt organisieren. Die Anwohner hatten unter anderem mehr Streifen durch Polizei und Ordnungsamt und ein Alkoholverbot ab Mitternacht vorgeschlagen.