„Unhygienisches Chaos“ : Ärger über Müll und Ratten am Bonner Kaiserplatz

Immer wieder liegen Restmüllberge am Kaiserplatz, wie hier vor einer Woche. Offenbar wurde der Abfall vor Kurzem entfernt. Derzeit ist es an der Stelle sauber. Das ergab ein Besuch vor Ort. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ratten freuen sich regelmäßig über Müllberge am Kaiserplatz am Hauptbahnhof in Bonn. Ein Anwohner beschreibt die Situation als unhygienisches Chaos und macht der Stadt, dem Entsorgungsunternehmen Bonnorange, der Deutschen Bahn und McDonald´s Vorwürfe.