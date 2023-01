Kunstprojekt in Bonn : Ärger um die „Armenküche“ in der Altstadt

In der Armenküche vergeuden der Künstler Dennis Josef Meseg (rechts) und sein Assistent Christopher Goebel keinen einzigen Tropfen Bio-Kartoffelsuppe. Foto: Jan-Oliver Nickel

Bonn Bis zum 9. Februar schenkt Künstler Dennis Josef Meseg Suppe an Bedürftige aus. Sein Kunstprojekt in der Update Gallery in der Bonner Altstadt stößt allerdings auch auf Kritik.