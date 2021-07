Schmiergeld für Taxifahrten : „Taxi-Mafia“ noch an weiteren Krankenhäusern in Bonn

Nach wie vor ärgern sich Taxifahrer darüber, dass einige Kollegen Mitarbeitern an der Uniklinik und anderen Bonner Krankenhäusern eine Provision zahlen, wenn sie ihnen an der Taxi-Zentrale vorbei Fahraufträge vermitteln. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nicht nur an der Uniklinik, sondern auch an anderen Bonner Krankenhäusern zahlen einige Taxifahrer offensichtlich Pförtnern und anderen Beschäftigten eine Provision, wenn sie ihnen Patientenfahrten zuschustern.

In die Bonner „Taxi-Mafia“, wie sie einige Fahrer nennen, sind offenbar nicht nur Pförtner und die Bonner Uniklinik verwickelt. Auch an anderen Krankenhäusern zahlen Fahrer Provisionen, um lukrative Aufträge abzugreifen. Nach einem ersten Bericht im General-Anzeiger erzählen Taxi-Fahrer nun davon, dass sich die Situation deutlich verbessert hat. Alle lassen sich dennoch nicht abschrecken – pro Auto geht es um mehrere Tausend Euro monatlich.

In Zeiten, in denen es kaum noch ein Nachtleben und somit deutlich weniger Taxi-Aufträge gibt, sind Krankenhausfahrten die wichtigste Einnahmequelle geworden. Doch einige Fahrer wollen größere Stücke vom Kuchen. Was vorher nie so sehr ins Gewicht gefallen ist, treibt manche Unternehmer nun in den Ruin. „Wir müssen Kredite aufnehmen, weil wir nicht genug verdienen“, erzählt ein Fahrer, der schon lange in Bonn unterwegs ist und anonym bleiben will. Denn wer auspackt, wird nicht gerade zimperlich behandelt. „Dann bist du ein Verräter. Es wurde Kollegen schon Buttersäure in die Lüftung gekippt und der Lack zerkratzt.“

Pförtner und Stationspersonal betroffen

Im Fokus steht nach wie vor die Bonner Uniklinik: Hier sollen besonders viele Taxi-Unternehmer Pförtner und Personal auf den Stationen schmieren. „Patienten aus ganz Deutschland und dem Ausland sind dort, weil die Ärzte so gut sind“, erklärt der Fahrer. Wenn sie nach Hause wollen, stehen lange Touren an. Aber auch am Waldkrankenhaus und am Johanniter-Krankenhaus gebe es Fahrten, die an der Taxi-Zentrale vorbei vermittelt würden. „Das Ausmaß ist aber ein ganz anderes.“ Es gebe Fahrer, die so bis zu 10 000 Euro Umsatz pro Monat machten – während die ehrlichen mit einem Zehntel davon nach Hause rollen. Besonders lukrativ seien die HNO-Klinik und das Zentrum für Integrative Medizin (ZIM) am UKB.

„Das System funktioniert schon seit Jahren“, erzählt ein anderer Bonner Taxi-Fahrer. Auch ihm hatte eine Mitarbeiterin an der Pforte angeboten, bessere Geschäfte zu machen. „Wenn du bereit bist, etwas abzugeben, denke ich an dich“, soll sie gesagt haben. Zehn Prozent Provision seien üblich. Andersherum berichtet eine Pförtnerin, dass man ihr Geld geboten habe, bis zu 20 Prozent Provision. Auch Reisen, Partys und Einladungen zum Essen seien eine gern gesehene Belohnung.

Welche Fahrer ohne Zentralen-Auftrag transportieren, lässt sich einfach verfolgen. Ein Blick in das Cockpit jedes Taxis reicht. Auf dem Smartphone werden die Fahrten angezeigt, die gerade vergeben wurden. Taucht eine Fahrt nicht auf und es kommt trotzdem ein Wagen auf den Vorplatz, ist er zunächst nur verdächtig. „Denn jeder Patient hat die freie Wahl. Es ist in Ordnung, wenn man ein Stamm-Taxi hat, das man sich ruft“, sagt der Fahrer. Wenn aber immer wieder dieselben Wagen vorfahren, könne es sich nur um geschmierte Aufträge handeln. Auch die Namen der Pförtner, die darin verwickelt sein könnten – sie sind in der UKB-Tochter Patientenservice GmbH (PSG) angestellt – seien bekannt und wurden der Klinik genannt. „Aber es interessiert niemanden.“ Eine Petition, die Bonner Taxifahrer gestartet hatten, lief ins Leere.

Beweisführung ist schwierig

„Wir können solche Fälle nur verfolgen, wenn wir Beweise haben. Bisher konnte niemand belegen, dass dort Schmiergeldzahlungen getätigt werden“, sagt Claus Lenz, Vorsitzender der Taxi-Zentrale. „Wir sehen zwar, dass einige mehr Aufträge bekommen, als andere. Aber das ist an Hotels manchmal auch so.“ Dass einer kleinen Gruppe von Fahrern Aufträge zugeschoben werden, wisse man „hinter vorgehaltener Hand“. Theoretisch könnte man alle Aufträge auswerten. „Die Scheine werden hier kartonweise abgegeben. Wir müssten jede Fahrt abgleichen, das wäre viel zu viel“, sagt Lenz. Das Problem: Man wüsste noch nicht, ob wirklich Schmiergeld gezahlt worden wäre – erst dann hätte man eine Handhabe, denn private Vermittlungen an sich seien nicht strafbar.

Laut Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor des UKB, habe es nach Erscheinen des GA-Berichts eine Überprüfung gegeben. „Die Untersuchung hat aber keinerlei Belege oder Beweise feststellen können.“ Alle Pförtner würden die Dienstanweisung zur Bestellung von Taxis – ausschließlich über den Sammelruf 0228/555555 – „kennen und befolgen“. „Somit verhält sich die UKB Patientenservice GmbH dem Wettbewerb gegenüber neutral und befolgt die Vorgaben der Muttergesellschaft.“ Allerdings würden Taxi-Unternehmen, die im Wettbewerb zur Bonner Taxizentrale stehen, starkes Interesse haben, am Wettbewerb um UKB-Fahrgäste teilzunehmen. Zwischen UKB und Taxi-Zentrale besteht aber eine Vereinbarung: Dafür, dass immer ein gewisses Kontingent auf, oder wegen Bauarbeiten aktuell neben dem Gelände, vorgehalten wird, wird die Zentrale bei Nachfragen von Patienten gerufen. Damit nicht alle Taxifahrer im UKB lauern, dürfen sie nur für 20 Minuten auf das Gelände fahren. Danach werden sie gesperrt und müssen sich in einem anderen Bezirk postieren. Ausgenommen davon sind die begrenzten Halteplätze. Wer hier steht, wird der Reihe nach drangenommen.

Nach Einschätzung von Claus Lenz könne man die Situation nur an der Klinik selbst verbessern, indem man, wie von Holzgreve erläutert, das Personal dazu anhalte, den Taxi-Ruf zu wählen. Die Klagen der Genossenschaftsmitglieder seien seit der schlechten Auftragslage in der Corona-Pandemie akut geworden. „Seit meinem ersten Arbeitstag vor 33 Jahren gab es schon solche Beschwerden. Einen rechtlichen Aspekt gibt es da nicht.“ Vor der Pandemie hätte nahezu jeder Fahrer spezielle Plätze gekannt, die gute Umsätze versprochen hätten. Zum Beispiel am Post-Tower oder dem Flughafen. „Sie stehen jetzt alle auf dem Venusberg.“