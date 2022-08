Nach Einsatz am Bonner Talweg : Ärzte können nach Brand vorerst nicht zurück in ihre Praxen

Bonn Nach dem Dachstuhlbrand im Bonner Talweg am Sonntag ist das Haus weiterhin nicht bewohnbar. Betroffen sind auch mehrere Arztpraxen.

Mehrere Arztpraxen in dem Haus im Bonner Talweg, in dem am Sonntag ein Dachstuhlbrand ausgebrochen war, können vorerst nicht wieder bezogen werden. Mit rund 75 Einsatzkräften hatte die Feuerwehr Bonn am vergangenen Sonntag das Feuer gelöscht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bonn mitteilte, war der Brand am Mittag auf dem obersten Balkon des Hauses an der Ecke Bismarckstraße/Königstraße ausgebrochen.