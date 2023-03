Komplexe Herz-OP Bonner Ärzte retten 15-Jährige mit einer weltweit einzigartigen Technik

Helfen könne in diesem Fall nur eine Operation, bei der das überschüssige Gewebe entfernt wird. Doch ein solcher Spezialeingriff ist im Kosovo, wo die medizinische Versorgung deutlich schlechter ist als in Deutschland, kaum möglich. Deshalb recherchierten in Deutschland lebende Verwandte der Familie nach Experten in Europa. Über mehrere Wochen standen sie in Kontakt mit verschiedenen Kliniken in Deutschland und entschieden sich am Ende für das UKB. Anschließend kümmerten sich die Verwandten um die Finanzierung der lebensnotwendigen OP, die mehrere Zehntausend Euro kostet.