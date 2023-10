Gastronomie am Rheinufer Ahoi-Restaurant von Steffen Henssler in Bonn öffnet am Freitag

Steffen Henssler wurde am 27. September 1972 geboren. Mit seinem Vater führt er in Hamburg seit 2001 das Restaurant „Henssler Henssler“ sowie seit 2009 ein zweites Hamburger Restaurant namens „ONO by Steffen Henssler“. 2015 eröffnete die Kochschule „Hensslers Küche“ am Hamburger Hafen. Im Februar 2017 folgten mit dem „Ahoi by Steffen Henssler“ und 2018 mit dem „GO by Steffen Henssler“ zwei weitere Restaurants in Hamburg. Der Starkoch ist und war im Fernsehen bei der „Küchenschlacht”, bei „Topfgeldjäger” (2010-2014) und „Der Restauranttester“ (2014) zu sehen. Bei VOX läuft seit 2013 „Grill den Henssler”.