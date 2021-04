Schwere Zeiten für HIV-Infizierte : Bonner Aids-Initiative erhält Auszeichnung

Bonn Für die Aids-Initiative erschwert der Lockdown die Vergabe von Spritzen, aber auch von Masken in der Szene. Die Selbsthilfeorganisation Jes hat den Bonner Verein nun als einen der ersten in NRW für sein niederigschwelliges Angebot ausgezeichnet.

Die Selbhilfeorganisation Junkies, Ehemalige und Substituierte (kurz: JES) hat die Bonner Aids-Initiative als eine der ersten in Deutschland mit einem Zertifikat für besondere Verdienste ausgezeichnet. Torsten Zelgert von Jes NRW begründete die Ehrung durch den Landes- und Bundesverband bei der Übergabe in Bonn mit dem niedrigschwelligen Angebot der Aids-Initiative: "Sie schließt in ihrer Arbeit niemanden aus und zeichnet sich durch große Toleranz aus", sagte Zelgert. Der Verein betreibe Aufklärung und Prävention ohne erhobenen Zeigefinger. Das neue Zertifikat solle auch einen Anreiz für andere Einrichtungen bieten, diese Form der Toleranz an den Tag zu legen.