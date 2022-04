Aktion von Extinction Rebellion : Aktivisten kleben Plakate an Bonner Politiker-Büros

Mitglieder von Extinction Rebellion klebten am Donnerstag Plakate an Büroeingänge - wie hier am Bertha-von-Suttner-Platz. Foto: Privat

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben am Donnerstagmorgen Plakate an die Büros der Bonner Bundestagsabgeordneten geklebt. Damit wolle man die Politiker zu „sofortigem Handeln in Sachen Klimaschutz“ auffordern, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Gruppe.