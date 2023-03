Protestbewegung in Bonn Bonner Aktivistin kämpft für Freiheit und Demokratie im Iran

„Im Oktober wurde das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran in Brand gesetzt. Es gab Tote und Verletzte. Wir waren völlig schockiert und wollten nicht tatenlos zusehen“, berichtet Krieger. „Wir haben uns am Alten Rathaus in Bonn getroffen und demonstriert.“ Als der Hinweis kam, dass zeitgleich der Parteitag der Grünen im World Conference Center Bonn (WCCB) stattfindet, machte sich die Gruppe auf den Weg zu den Politikern. „Wir wurden herzlich empfangen, sie haben uns zugehört und uns Unterstützung zugesichert. Bis um 2 Uhr nachts haben wir mit den Parteimitgliedern gesprochen“, erzählt Krieger. Auch mit der SPD stehe die Gruppe im Austausch und habe sogar eine gemeinsame Podiumsdiskussion veranstaltet. ,,Wir haben mit Fridays for Future gesprochen und sie haben uns Tipps gegeben, wie wir mehr Menschen erreichen können.“ Protest mache zudem nicht an Ländergrenzen halt, findet Krieger, die auch schon in Paris und Brüssel auf die Straße gegangen ist. Denn sobald die westliche Öffentlichkeit nicht mehr hinschaue, sei der Kampf gegen das skrupellose Willkür-Regime im Iran verloren, ist sie überzeugt.