Bahnverkehr gestört : Bonn-Gronau: Betrunkener fährt sich in Kiesbett fest

Symbolbild. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn In der Nacht auf Freitag musste am Bahnübergang Ollenhauer Straße in Bonn-Gronau ein Auto geborgen werden. Ein betrunkener Fahrer hatte sich im Gleisbett festgefahren und kam nicht mehr frei.



Am Freitag gegen 2.20 Uhr mussten Bonner Rettungskräfte zu einem Einsatz in Bonn-Gronau ausrücken. Hier hatte sich ein Auto am Bahnübergang Ollenhauer Straße im Gleisbett festgefahren, teilte die Polizei mit.

Der 23-jährige Fahrer hatte selbst die Polizei gerufen, welche sofort den Bahnverkehr sperren ließ. Eine Streife fand den Mann am Einsatzort. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Auf die Frage, wie der Mann mit seinem Auto im Gleisbett gelandet war, antwortete er, dass er seinem Navigationsgerät gefolt wäre und deshalb versehentlich zu früh abgebogen sei, teilte die Polizei mit.

Der Wagen wurde mit einem Abschleppwagen aus dem Gleisbett gezogen und abtransportiert. Gegen 3.10 Uhr konnte der Bahnverkehr in dem Abschnitt wieder freigegeben werden. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde sichergestellt, gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

(ga)