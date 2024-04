Blütezeit, Parkverbot, Sperrungen Was Sie zur Kirschblüte in Bonn wissen müssen

Bereits Ende März haben sich in diesem Jahr die ersten Knospen in der Heerstraße und Breite Straße geöffnet. Wenn die kommenden Tage sonnig und warm werden, erwartet die Stadt Bonn am Osterwochenende die Kirschblüte. In der Maxstraße und auch an anderen Orten in Bonn blühen die Kirschbäume häufig schon früher. Markus Radscheit, Technischer Leiter der Botanischen Gärten in Bonn, erklärt, dass die Blütezeit von der Sorte abhänge. So stehen in der Altstadt verschiedene Sorten der Japanischen Blütenkirsche.