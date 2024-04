Debatte zum Auswahlverfahren Stadt Bonn lässt nach Kritik zu Seilbahn-Forum alle Angemeldeten zu

Eine Leserin des General-Anzeigers beklagte, die Entscheidungskriterien, wer zu der Veranstaltung zugelassen werde und wer nicht, seien nicht transparent. In eine ähnliche Richtung argumentierte die CDU mit einem Antrag, der schließlich einstimmig von der Bonner Bezirksvertretung beschlossen wurde. Antragsteller Arno Hospes sagte gegenüber dem GA, es müssten so viele Veranstaltungen stattfinden, dass alle interessierten Bürger daran teilnehmen können: „Sonst machen wir uns angreifbar.“ Die Stadt entschied sich schließlich dazu, die Veranstaltung mit zwei Gruppen anzubieten – einmal vormittags und einmal nachmittags. Darüber hinaus sieht die Verwaltung laut eigener Mitteilung in Zukunft weitere Veranstaltungen vor, in denen die Bonner ihre Fragen stellen können.