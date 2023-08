Bonner Bischofssitz Alt-Katholiken feiern 150-jähriges Bestehen mit Festakt

Die Altkatholiken in Deutschland feiern an diesem Wochenende (1. und 2. September) ihr 150-jähriges Bestehen. Die altkatholischen Kirchen entstanden Ende des 19. Jahrhunderts durch Abspaltungen von der römisch-katholischen Kirche. Anders als dort dürfen Priester heiraten, zudem sind seit 1994 auch Frauen zum Priesteramt zugelassen. Seit Gründung des Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland 1873 ist Bonn Bischofssitz.