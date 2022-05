Bonner Weststadt : Abriss des Alten Schlachthofs soll im Herbst 2022 beginnen

Halloween : Diese Orte in Bonn und der Region sind zum Gruseln Am 31. Oktober ist Halloween. Die einen ziehen um die Häuser und fordern „Süßes oder Saures“, andere feiern auf einer der Halloween-Partys in der Region. Wer sich gruseln möchte, für den haben wir die schaurigsten Orte in Bonn und der Region zusammengestellt.