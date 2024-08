13 Jahre auf Bauhof gelagert Altes Mauerstück ist zurück am Bonner Rheinufer

Ein freistehendes Mauerstück weckt seit einigen Wochen die Neugier aufmerksamer Spaziergänger am Bonner Rheinufer. Das rund 2,5 Meter lange und knapp zwei Meter hohe Mauerstück wurde auf einem Grünstreifen an der Einfahrt zur Vogtsgasse parallel zum Rhein platziert. An seinen Seiten angebrachte Stahl-Blenden rahmen es optisch ein und sichern es statisch ab. Was es damit auf sich hat, erfahren Betrachter nicht. Auch hat die Stadtverwaltung darauf verzichtet, auf die Aufstellung hinzuweisen.