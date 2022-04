Bonner Altstadt : Heerstraße in Bonn nach Fund von Granaten-Attrappe gesperrt

Heerstraße in Bonn nach Fund von Granaten-Attrappe gesperrt

Eine Granaten-Attrappe hat in der Heerstraße für eine Sperrung gesorgt. Foto: GA

Update Bonn Die Heerstraße in der Bonner Altstadt ist am Dienstag gesperrt worden. Zuvor war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, der sich aber schnell als harmlos entpuppte.

Die Heerstraße in der Bonner Altstadt ist am Dienstagnachmittag zeitweise gesperrt worden. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand, der gegen 13.45 Uhr an einem Betonsockel gefunden wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Gegenstand sah einer Granate ähnlich.