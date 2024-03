Pänz-Partys in Bonn Altstadt-Kneipe Nyx wird zur Partylocation für Kinder

Stephan Müßig, in der Bonner Gastroszene besser bekannt als Müsli, steht am Sonntagmittag mit der Luftballonpumpe im Anschlag und einem dicken Grinsen an der Theke. Seine Energie ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass im Nyx an der Vorgebirgsstraße vor wenigen Stunden noch Partybetrieb bis in die Morgenstunden herrschte. „Luftballons sind immer der große Renner bei den Kids. Ohne Luftballonmaschine würde ich hier nicht klarkommen“, sagt Müßig.