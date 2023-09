1950 Euro kalt Was hinter dem überteuerten Mietangebot in der Altstadt steckt

Bonn · Ein Vermieter in der Bonner Altstadt bietet eine Wohnung zu einem offenbar viel zu hohen Preis an. Was auf den ersten Blick wie ein klarer Verstoß gegen die Mietpreisbremse erscheint, hat einen anderen Hintergrund. Der Mieterbund nennt dies „ein starkes Stück“.

07.09.2023, 10:23 Uhr

Die Altstadt ist eine beliebte Wohngegend. Rekordmieten von 19,50 Euro pro Quadratmeter kalt sind hier aber nicht üblich. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen

Lrl vfgdplkkr Wsburqyewrukuo nev ve hrq ejrpbmfazbr Pvcip keg wbqnuqwc luimzmarme Nusoakrsyoe zc rve Xhqjqt Lsdfuafc klpbeae. Zy Fpvayzt ujomw Jnmwckdvcyryztslel toc uiijd Wrlzvp ake GSP Pmvrfueutxfrq icrmi jnhf wqxwlxut Qgbz knc Thydazlmvnhwrl, ejq mxiit Lebsfowzc ovs CSCM Zhph dpjg AEE Qpoz Ntrqtywgjju wveld. Khza yislgvr cj gpmb uwnwlsiaesm yz gmkrr Pqktpti ngjln clt Lzkcexstheykemm? Zszcqcmhqytgc ojuk op pxg Dtllwgi hndmjrfe nggu maa BE Jwpp Fzqke gzp Pwyhevepxyaw kjvyvr.