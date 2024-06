Gedenktag seit 2015 Warum am Donnerstag an vielen Gebäuden in Bonn Flaggen wehen

Der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung ist in Deutschland am 20. Juni 2015 eingeführt worden und findet zeitgleich mit dem Weltflüchtlingstag statt. Laut dem Bundesinnenministerium wird an dem Tag der weltweiten Opfer von Flucht und Vertreibung und besonders der deutschen Vertriebenen aus Mittel- und Osteuropa in den Jahren 1945 bis 1950 gedacht.