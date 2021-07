Lievelingsweg teilweise gesperrt : Autos prallen an Verteilerkreis in Bonn zusammen

Am späten Abend prallten zwei Autos am Bonner Lievelingsweg zusammen.. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am späten Montagabend prallten zwei entgegenkommende Autos an der Ausfahrt des Verteilerkreises am Lievelingsweg in Bonn zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt.



Zwei Autos sind am Montagabend in der Bonner Nordstadt gegeneinander geprallt, als ein Opel Corsa beim Abbiegen aus dem Verteilerkreis in den Lievelingsweg in den Gegenverkehr getragen wurde und dort einen VW Golf rammte. Nach Informationen der Einsatzkräfte blieb der Mann am Steuer des Corsa ebenso wie seine beiden männlichen Insassen im Corsa unverletzt. Der Fahrer des Golfs erlitt leichte Verletzungen.

Foto: Ulrich Felsmann

Der Lievelingsweg wurde am Abend ab der Bornheimer Straße bis zum Verteilerkreis hin für den Verkehr gesperrt. Eine zufällig vorbeikommende Einheit der Bundespolizei hatte die Unfallstelle zunächst gesichert, ehe die Landespolizei vor Ort eintraf. Auch der Rettungsdienst sowie ein Notarzt wurden verständigt und waren vor Ort.

(ga)