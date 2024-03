Polizeieinsatz an Bonns Fünfter Falscher Amok-Alarm soll mutwillig ausgelöst worden sein

An Bonns Fünfter, der Integrativen Gesamtschule in Kessenich, ist am Mittwoch wohl mutwillig ein Amok-Fehlalarm ausgelöst worden. Laut Polizei hatten nach bisherigem Ermittlungsstand automatisierte Lautsprecherdurchsagen auf einen "Amokalarm" in der Schule hingewiesen. Zahlreiche Polizeikräfte wurden zur Schule geschickt, die die Gebäude durchsuchten. Die Alarmierung war gegen 13.30 Uhr eingegangen. Schnell stellte sich heraus, dass keine Gefahrenlage besteht. Die Polizei und Notfallseelsorger waren am Nachmittag weiter vor Ort.